Ji Serokwezîr Mesrûr Barzanî peyama sersaxiyê

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî peyameke sersaxiyê arasteyî malbata Dr. Mela Ebdulla Ehmed Îmam Akreyî kir.

Peyama sersaxiyê ya Serokwezîr Mesrûr Barzanî wiha ye:

Bo malbata Doktor Mela Ebdulla Ehmed Îmam Akreyî;

Bi xem û kovan ve, me peyama malavayî ya Seyda Doktor Mela Ebdulla Mela Ehmed Akreyî, Endamê Mekteba Tenfîzî û Berpirsê Liqa Akrê ya Yekîtiya Zanayên Ayînê Îslamê li Kurdistanê bihîst. Em serexoşî li malbata we yên birêz dikin û xwe bi şirîkê xema we dizanin.

Em ji Xwedayê mezin daxwazkar in, giyanê wî bi beheşta berîn şad biket û sebr û hedarê bidete hemî layekî.

Mesrûr Barzanî

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê