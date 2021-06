Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistanê–Sûriye piştevaniya Kurdistan24ê dike

Hewlêr (K24) – Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistanê – Sûriye biryara girtina nivîsgehên Kurdistan24ê li Rojavayê Kurdistanê şermezar kir.

Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistanê – Sûriye di daxuyaniyekê de ragihand: “Desteya Ragihandinê ya Rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê nûçeya girtina nivîsgeha Kurdistan24ê weşand û îddîa kir ku ev kanal gotara kînê belav dike û şerê Kurdî - Kurdî teşwîq dike.”

Di daxuyaniya Sendîkayê de hat: “Di biryara Dezgeha Ragihandinê de ti bihaneyeke yasayî tune ye û tometa arasteyî kanalê bûye jî, rûyekî wê ya siyasî heye û her kes agahdar e ku li Başûrê Kurdistanê kî êrîşker û êrîş lê hatiye kirin û kî ne ewên êrîşî Pêşmerge kiriye ku hejmarek ji wan şehîd û birîndar bûne? Û Kî bihaneyên dide artêşa Tirkiyê ku kûr bikeve nava xaka Kurdistanê?"

Sendîkayê destnîşan kir: "Ev riftara saziyeke ku tu mafê xwe yê pîşeyî tune ye redkirî ye, ji ber ku ser bi Partiya Yekîtiya Domokratîk ve ye û bi awayekî serederiyê bi dezgehên medyayê re dike ku kesên piştgiriyê didin rêxistina PKK'ê rêzê lê digire û kesên ku riya bêalîbûn û profesyoneliyê bişopînin rastî destdirêjî, darizandin, bidawîkirina kar û moletê tên."

Herwiha diyar kir: “Li gor lêkolînên me yên li ser nûçe û raportên dezgeha Kurdistan24ê, her ji destpêka damezrandinê ve heta niha, me dîtiye ku ev kanal pabend e bi bingeha bêalîbûnê ya ragihandina nûçeyan li Başûrê Kurdistanê û beşên din ên Kurdistanê, di veguhestina nûçeyên Rojavayê Kurdistanê de jî bi awayekî pîşeyane û bêyî alîgirkirina di pêşbirkê de bûye, êş û janên gelê me li hemû Rojavayê Kurdistanê veguhestiye. Di demekê de ku piraniya kanal û dezgehên ragihandinê yên ser bi rêxistina Karkerên Kurdistanê bi çewaşekirinê ve mijûl in ji bo şerê Kurd û Kurd û serdemeke dûr û dirêj e bi awayekî berdewam rewşenbîriya rik û kînê bi hincetên cuda cuda belav dikin, nexwe çima ew nayên girtin?”

Di daxuyaniyê de hat eşkerekirin: “Em li Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistanê – Sûriye di wê baweriyê de ne ku biryara daxistinê, zirar dide karê medyayê li Rojavayê Kurdistanê û ligel naveroka yasaya ragihandinê hevdû nagirin û destdirêjiyeke eşkere ye li ser azadiya medyayê.”

Encûmena Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistanê – Sûriyê bang li Rêveberiya Xweser dike û dibêje: “Em ji desthilatdarên îdareya xwecihî daxwaz dikin ku biryara xwe ji ber çavan derbas bikin û ofîsa kanala esmanî ya Kurdistan24ê car din vekin.”