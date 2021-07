Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser kuştina malbata Kurd peyamek belav kir

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li ser êrîşa li dijî malbata Kurd a li Konyayê şermezar kir û ragihand: “Ez hêvî dikim encamderên vê bûyerê bigihin cezayê xwe.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê peyamek li ser êrîşa li dijî malbata Kurd belav kir û ragihand: “Ji ber nûçeya êrîşa hovane ya li dijî malbata Kurd li bajarê Konya yê Tirkiyê, ez gelek xemgîn bûm.”

Mesrûr Barzanî eşkere kir: “Hikûmeta min sersaxî dide malbata wan û ez hêvî dikim encamderên vê bûyerê bigihin cezayê xwe.”

I’m deeply saddened by reports of a vicious attack on a Kurdish family in Konya, Turkey.



I convey the deepest condolences of my govt to the family, and expect the perpetrators to be held fully accountable -mb.