Şanda Wezareta Pêşmerge li Amerîkayê ye

Hewlêr (K24) – Şanda Karûbarên Wezareta Pêşmerge ku vê hefteyê li Washigtonê ye, weke beşek ji grûpa hêzên asayîşa Iraqê, beşdarî bernameya Zanîngeha National Defense dibe.

Birîkarê Wezareta Pêşmerge Serbest Lezgîn, şêwirmendê wezaretê Bextiyar Sidîq, Cîgirê Serokê Sererkanê Pêşmerge Hoşmend Heyder roja yekşemê ji bo beşdarbûna bernameyeke yek hefteyî ya ji bo berpirsên payebilind ên warê berevaniyê, serdana Amerîkayê kirin.

Şanda Wezareta Pêşmerge beşek ji şanda Iraqê ye ku berpirsçn sivîl û serbazî ji hejmarek ajans û wezaret li xwe digre. Semîner ji aliyê Zanîngeha National Defense ve li navenda lêkolînên stratejî bo Rojhilata Nêzîk û Başûrê Asyayê hat sazkirin.

Nûnertiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya li Amerîkayê li Balafirgeha Dulles pêşwazî li şandê kir û li ofîsa nûnertiyê civînek pêk anîn.

Nûnera Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya li Amerîkayê Beyan Samî Ebdurehman beşdarbûna şanda Wezareta Pêşmerge di çarçoveya şanda Iraqê de bi vê bernameyê, bi girîng bi nav kir û got: “Bernameyên bi vê cûreyê, dibin bingeha bihêzkirina pêwendiyên me yên ligel hevbeşên me yên amerîkî.”