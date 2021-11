Yekîtiya Ewropa ceza li ser 4 wezîrên rêjîma Sûriyê sepandin

Navenda Nûçeyan (K24) – Yekîtiya Ewropî ceza li ser 4 wezîrên nû yên di hikûmeta Sûriyê de sepandin, di nav wan de blokkirina darayî û qedexekirina çûnûhatina di nava Ewropayê de hene.

Yekîtiya Ewropî ragihand, cezayên blokkirina darayî û geştkirina bo Ewropayê li ser 4 wezîrên nû yên hikûmeta Sûriyê hatin danîn.

Cezayên Ewropa li ser Wezîrê Bazirganiya Navxwe Emro Salim, Wezîrê Ragihandinê Bitrus Helaq, Wezîrê Karûbarên Civakî û Kar Mihemed Seyfedîn û Wezîra Dewletê Diyala Berekat in.

Yekîtiyê Ewropa got, ew her çar wezîr, bi wê yekê tên tomatbarkirin ku di tundûjiya rêjîma Sûriyê li hember sivîlan de beşdar bûne û berpirs in.

Bi vê yekê, hejmara berpirsên Sûrî yên ku cezayên Yekîtiya Ewropa ji sala 2011av li ser hatine sepandin, gihîşt 287 kesan, herwiha 70 rêxistin, kompanya û bankan.