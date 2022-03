Mesrûr Barzanî êrîşên li ser Erebistanê şermezar kir

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî êrîşên van demên dawî yên li ser deverên cuda yên Erebistana Siûdî şermezar kir.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê ragihand: “Ez êrîşên li ser Erebistana Siûdî şermezar dikim. Armanca wan êrîşên dubarebûn ên li ser jêrxana sivîlan, têkdana îstiqrara navçeyê ye.”

Mesrûr Barzanî herwiha diyar kir: “Em piştevaniya temam bo hikûmet û gelê Erebistana Siûdî dikin.”

I condemn today’s attacks on Saudi Arabia. These repeated attacks — on vital civilian infrastructure threaten to destabilize the wider region.



We are in full solidarity with the people and government of the Kingdom of Saudi Arabia -mb.