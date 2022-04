Serok Barzanî: Bi dubare hilbijartina Emmanuel Macron kêfxweş im

Hewlêr (K24) – Serok Mesûd Barzanî bi boneya dubare hilbijartina Emmanuel Macron bo Serokatiya Fransayê peyamek belav kir û kêfxweşiya xwe nîşan da û hêviya xêr û xweşiyê ji bo gelê Fransayê dixwaze.

Serok Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê ragihand: “Ez bi dubare hilbijartina birêz Emmanuel Macron bo Serokatiya Fransayê kêfxweş im. Hêviya xêr û xweşiyê ji bo gelê Fransayê dixwazim.”

Herwiha destnîşan kir: “Hêviya me ew e ku pêwendî û dostaneiya navbera gelê Kurdistanê û gelê Fransayê her bi hêz bimîne.”

Congratulations to @EmmanuelMacron for getting re-elected as the President of France. I wish the people of France all the best. My sincere hope is that the staunch friendship between the peoples of Kurdistan and France will remain strong.