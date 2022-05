VÎDEO – Jinek bi daran li hevjînê xwe dixe

Navenda Nûçeyan (K24) – Mêrek li navçeya Alwar a eyaleta Rajasthan a Hindistanê, bi nepenî kameraya çavdêriyê li mala xwe daniye, da ku dîmenên êrîş û êşkencekirina ji aliyê hevjîna xwe ve tomar bike û pêşkêşî dadgehê bike.

Li gor medyaya Hindistanê, mêrek ji ber destdirêjiya laşî û manewî ya hevjîna xwe, li dadgehê doz li hevjîna xwe vekiriye.

Ajansa nûçeyan a IANS ku ajansa herî mezin a serbixwe ya Hindistanê ye, vîdeoya ku ji aliyê mêr ve bi rêya kameraya çavdêriyê hatiye tomarkirin, belav kiriye û di vîdeoyê de tê dîtin ku jin li ber çavê zarokê xwe bi daran li hevjînê xwe dixe.

Ajansê eşkere kir, mêr li dadgehê doz vekiriye û gotiye ku hevjîna wî tundiyê li wî dike û ev vîdeo jî ji bo îsbatkirina vê îdiaya xwe kişandiye.

In a strange case of domestic violence, a school principal in #Alwar district of #Rajasthan has move the court seeking protection from the physical and mental harassment of his wife.



According to the man, his wife has been beating him black and blue leaving him weak mentally. pic.twitter.com/J1UOmRhyHw