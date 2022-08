Rizgar Qasim: Tirkiye dê nikaribe li dijî Rojava operasyona bejahî pêk bîne

Hewlêr (K24) – Serokê Tevgera Nûjen a Kurdistanê Rizgar Qasim li ser êrîşên Tirkiyê yên li dijî Rojavayê Kurdistanê ragihand, ew bawer nake operasyoneke bejahî ji aliyê Tirkiyê ve li dijî Rojavayê Kurdistanê were pêkanîn û got: “Ji ber ku ev yek ne di berjewendiya Rûsya, Îran û Amerîkayê de ye.”

Rizgar Qasim beşdarî bultena nûçeyan a Kurdistan24ê bû û li ser zêdebûna êrîşên Tirkiyê yên li dijî Rojavayê Kurdistanê diyar kir ku du sedemên zêdebûna van êrîşan hene, yek ji wan ew e ku Tirkiyê nekarî lembeya kesk bibîne ji bo derbaskirina hêzên artêşa xwe bo nav Rojavayê Kurdistanê, wek çawa li Efrîn û Serê Kaniyê kir, lê vê carê lembeya kesk ne ji Amerîka û ne jî ji Rûsyayê nedît.

Qasim diyar kir, ew di wê baweriyê de ye ku sedema duyem a zêdebûna êrîşên Tirkiyê li dijî Rojavayê Kurdistanê ew e ku Rûsya û Amerîka lembeya kesk vêxistine ji bo bikaranîna dron û topxaneyên xwe li dijî Rojava.

Herwiha bal kişande ser wê yekê ku di êrîşên Tirkiyê de xelkê sivîl dibin qurbanî û got: “Beriya çend rojan sê zarok hatin kuştin. Gelek kesên sivîl hatin kuştin. Dewleta Tirk bi dehan caran gotine 'Ew şaşîtiya ku me li Başûrê Kurdistanê kir û me hişt Herêma Kurdistanê çêbibe, em nahêlin ew şaşîtî dubare bibe û em nahêlin li Rojava tiştek çêbibe'.”

Rizgar Qasim diyar kir ku çavgirtinek heye ji aliyê hêzên navdewletî ve li ser kiryarên Tirkiyê, lê li hember wê nerazîbûnek jî heye.

