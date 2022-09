Fuad Husên: Di proseya siyasî ya Iraqê de roleke girîng a Herêma Kurdistanê heye

Hewlêr (K24) – Wezîrê Derve yê Iraqê Fuad Husên di çarçoveya beşdarbûna civîna salane ya Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de ragihand, heta çar salên din Amerîka dê alîkariya hêzên Pêşmerge bike û divê PDK û YNK li hev bikin, da ku roleke girîng di proseya siyasî ya Iraqê de bilîzin.

Fuad Husên li New Yorkê ji Kurdistan24ê re ragihand, rola Herêma Kurdistanê girîng e û dikare roleke mezin di pêkanîna hikûmeta Iraqê de bilîze.

Husên diyar kir: “Divê PDK û YNK li hev bikin û herdu alî û aliyên din ên Kurdî li Bexdayê li ser siyaseta hikûmeta nû bandora wan hebe.”

Derbarê beşdariya Iraqê di civîna salane ya Neteweyên Yekbûyî de, Wezîrê Derve yê Iraqê got: “Weke dewlet, Iraq ji cîhanê cuda nîne û berjewendiyên wê yên aborî, siyasî û stratejîk hene, hemû ew welatên ku me ew dîtin, tekezî li ser wê yekê dikin ku divê aliyên Iraqî bigihin rêkeftinê û hikûmet were avakirin.”

Herwiha eşker kir: “Welatên cîran, Ewrûpa û Amerîka tekezî kirin ku ew destwerdanê nakin di pêkanîna hikûmetê de, ji bo wan girîng e ku ew bi xwe hikûmetê pêk bînin, eger Herêm û Bexda hevkar bin, dikarin hikûmetekê ava bikin.”

Li ser alîkariya Amerîkayê bo Pêşmerge, Wezîrê Derve yê Iraqê got: “Çendîn sal in Amerîka alîkariya Pêşmerge dike û pêwîstiya Amerîkayê bi rizamendiya Iraqê heye û tiştê ku min fêm kir, Serokwezîrê Iraqê jî rizamendî nîşan daye û ji bo çar salên din, ew alîkarî dê berdewam bin.”