Mesrûr Barzanî: Çareserkirina kêşeya Kurd dê bibe çareseriya kêşeya Rojhilata Navîn

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ragihand, heta niha bi cidî bîr li kêşeya xelkê Kurdistanê nehatiye kirin û çareserkirina kêşeya Kurd dê bibe çareseriya kêşeya Rojhilata Navîn.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî di dîdara “Pirsa Kurd li Rojhilata Navîn” de gotarek pêşkêş kir û ragihand: “Bi dirêjahiya dîrokê zilmeke mezin li Kurdan weke netewe, ji netewe û olên cuda weke pêkhateya resen a vê navçeyê, herwiha li xaka Kurdistanê weke niştiman hatiye kirin.”

Mesrûr Barzanî destnîşan kir: “Ev zilm ne te bi dehan sal, bi sed salan heta niha berdewam e. Mixabin li şûna ku çareseriya bingehîn bifikirin, gelek caran bi dîtina bihaneyan ve mijûl in, da ku ev kêşe weke pêwîst neyê çareserkirin, kêşeya Kurd li Rojhilata Navîn îro kêşeyeke cîhanî ye, divê em hemû hewla wê yekê bidin ku tilî bixin ser wan kêşe û şaşiyan ku di dîrokê de derheqê vê navçeyê û me de hatiye kirin, da ku rêyeke çareseriyê ya guncaw bibîn.”

Herwiha diyar kir: “Di salên borî de welatên ku kêşeya wan li gel Kurdan weke netewe hebû, nehiştin Kurd heta behsa kêşeya xwe jî bikin, her pêşniyarek ji bo çareseriyê hatibe kirin, piştre Kurd hatine tawanbarkirin ku cudaxwaz e yan kêşe û alozî derdixe. Em weke her neteweyek heqê me heye ku ew bawer im çawa seqamgîriya navçeyê desteber bibe û em çawa dikarin bibin faktoreke avaker, herwiha heqê me hebe behsa fikr û ramanên xwe bikin di platformên navdewletî de.”

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê da zanîn: “Ev dema ku rê hat dayîn Kurd dengê xwe bigihînin cîhanê, karî li gelek waran vê tefsîra şaş ku derbarê netewa Kurd û xelkê Kurdistanê de hatiye kirin, ji holê rake. Cîhan şahidê wê yekê ye ku em dikarin faktoreke avaker bin, her ji serdema Barzaniyê Nemir ve heta Serok Barzanî her dem dakokî li ser wê yekê kirin ku nabe kêşeya Kurd ligel hikûmetan wisa were tefsîrkirin ku bibe kêşeya neteweyan, me her dem rêz li hemû neteweyan girtiye û li ser wê prensîpê berdewam dibin, kêşeya me ligel neteweyan nîne ku ligel hev dijîn, kêşe ligel hinek desthilatdar û hikûmetan bûye, ku mixabin li şûna hikumraniyeke wekhev û dadperwerane bifikirin, li çewisandina neteweyeke zilmdîtî fikirîn, lê belê me nehişt ev bibe kêşeya navbera neteweyan, her dema ku pêwîst bûbe, her netewe û pêkhateyek pêwîstiya wan bi Kurdistanê çêbûbe, Kurdistan deriyê xwe vekiriye û ew girtina hembêza xwe.”

Tê nûkirin…