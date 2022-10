Sedir derbarê pêkanîna hikûmeta nû de helwesta xwe eşkere kir

Tevgera Sedir di daxuyaniyekê de helwesta xwe ya li ser pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê ragihand û diyar kir: “Ewên beşdarî wezaretên hikûmeta nû dibin, ji me dûr in û nûnertiya me nakin.”