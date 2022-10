Serokwezîr Mesrûr Barzanî: Îşev ligel Mistefa Kazimî axivîm

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ragihand, îşev ligel Serokwezîrê berê yê Iraqê Mistefa Kazimî axiviye û ji ber xizmetkirina niştiman spasiya wî kiriye.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser hesabê xwe yê Twitterê ragihand: “Îşev ez ligel hevalê xwe, Serokwezîrê berê yê Iraqê Mistefa Kazimî axivîm û ji ber serkirdatî û xizmetkirina wî ya ji bo niştiman, min spasiya wî kir.”

Mesrûr Barzanî diyar kir: “Tevî hemû astengiyan, di demekê de ku metirsî li ser jiyana wî hebû, ew (Mistefa Kazimî) li ser rêya xwe ma.”

Herwiha Serokwezîrê Herêma Kurdistanê hêviya serkeftinê ji bo Serokwezîrê berê yê Iraqê Mistefa Kazimî xwest.

Tonight, I spoke to my friend, outgoing Iraqi PM @MAKadhimi to thank him for his leadership and service to the country.



Against the odds, and at times at the risk of his own personal safety, he stayed the course.



I wish him all the best -mb.