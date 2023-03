Mihemed Şêxo li ser gora xwe hat bibîranîn

Hunermendê navdar Mihemed Şêxo ku bi stranên xwe her zindî ye û li her çar parçeyên Kurdistanê gerayiye, ji bo bîranîna wî li Rojavayê Kurdistanê her sal xelk serî li gora wî didin.