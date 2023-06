Beyan Samî Ebdurehman: Amerîka dê her dem wekî hevpeyman ligel me bimîne

Hewlêr (K24) - Nûnera Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya li Washingtonê ragihand, Wezîrê Navxwe yê Herêma Kurdistanê di asta bilind de ji aliyê Amerîkiyan ve hat pêşwazîkirin û got: "Amerîka dê her dem wekî hevpeyman ligel me bimîne."

Nûnera Hikûmeta Herêma Kurdistanê li Washingtonê Beyan Samî Ebdurehman ji Kurdistan24ê re ragihand, berjewendiyên me yên hevbeş li gel Amerîkayê hene û em dixwazin ligel me bimînin û ew jî dixwazin ligel me bin.

Beyan Samî Ebdurehman dibêje: "Wezîrê Navxwe yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Rêber Ehmed li Amerîkayê li ser asteke bilind hat pêşwazîkirin û çend hevdîtinên girîng li gel Amerîkiyan pêk anîn û yekem hevdîtina wî jî li gel Alîkara Wezîrê Berevaniyê yê Amerîkayê bû."

Nûnera Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya li Washingtonê ragihand, di civîna ligel Amerîkîyan de behsa yadaştnameya Wezareta Pêşmerge û Wezareta Berevaniya Amerîka hatiye kirin, ku her du alî pabend in bi rêkeftina di navbera xwe de.

Herwiha di civînê de behsa mijara vegera koçberên Êzidî bo Şingalê û cîbicîkirina rêkeftina Şingalê jî hatiye kirin, ku pêwîst e ew rêkeftin were cîbicîkirin da ku koçberên Êzidî vegerin warê xwe.

Beyan Samî Ebdurehman got: "Berpirsiyariya hikûmeta Iraqê ye ku rêkeftina Şingalê cîbicî bike û divê bi cidî li ser cîbicîkirina wê rêkeftinê û derxistina hêzên milîs ên ku bûne sedema nearamiyê li navçeyê."

Li ser encamdana hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê jî ragihand: "Pirsa encamdana hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê ji alîyê Iraqê ve arîşe çêbûne û prose hêdî bi rê ve diçe, lê divê hilbijartin bên kirin ji ber ku hilbijartin bingeha proseya demokrasiyê ye."