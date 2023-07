Amerîka pêşwazî li rêkeftina PDK û YNKê dike

Hewlêr (K24) – Konsulxaneya Giştî ya Amerîkayê ya li Hewlêrê pêşwazî li rêkeftina navbera Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) dike li ser hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê û piştevanîkirina wan a li proseya yekxistina hêzên Pêşmerge.

Konsulxaneya Giştî ya Amerîkayê ya li Hewlêrê di twîtekê de ragihand, çavê wan li wê yekê ye ku PDK û YNK ji bo berjewendiya Kurdistanê kêşeyên xwe çareser bikin.

Di twîtê de hatiye diyarkirin, Konsulxaneta Giştî ya Amerîkayê ya li Hewlêrê pêşwazî li rêkeftina PDK û YNKê ya ji bo encamdana hilbijartinan û yekxistina hêzên Pêşmerge dike.

U.S. Consulate General - Erbil welcomes #PUK and #KDP agreement on holding IKP elections & support for #Peshmerga unification & reform. We look forward to seeing progress as the two sides come together and negotiate the remaining issues to benefit the people of Iraqi #Kurdistan. pic.twitter.com/FhyUTq5Yvd