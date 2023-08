Mesrûr Barzanî destxweşiyê li xwendekarên yekem ên amadehiyê dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pîrozbahî li xwendekarên yekem ên Kurdistanê kir û hêviya bextewerî û serkeftinê di hemû qonaxên jiyanê yên pêşerojê de ji bo wan xwast.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî di merasîma xelatkirina xwendekarên yekem ên Kurdistanê de gotarek pêşkêş kir û got: “Ez destxweşiyê li we dikim ku hûn vê qonaxa xwendina xwe bi serkeftî bidawî dikin û gav ber bi xwendina zanîngehê ve davêjin. Di hemû qonaxên paşerojê yên jiyana we de bextewarî û serkeftinê ji we re dixwazim.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî got, ew xwe bextewer dibîne û cihê şanaziyê ye ku îro di nav vê hejmara xwendekarên jêhatî de ye û got: “Ez hê bêtir kêfxweş im ku xwendekarên yekem ên dilê Kurdistanê bi me re beşdar in.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî her wiha spasiya dê û bav û xizmên xwendekaran kir ku piştgirî û alîkariya wan kirine.

Mesrûr Barzanî tekezî li ser wê yekê kir ku sektora perwerdeyê ji bo wî û Encûmena Wezîran giringiyeke wê ya mezin heye û got: “Me di rewşên dijwar ên wekî vîrûsa Korona û di rewşên dijwar ên aborî û darayî de hewl da ku çi ji destê me bê bikin, da ku ev sektor berdewam be.”

Derbarê sektora perwerdehiyê de jî, Serokwezîr Mesrûr Barzanî got: “Destxweşiyê li Wezareta Perwerde û bi taybet Wezîrê Perwerdeyê Alan Hama Seîd û hemû mamoste û karmendên vê sektorê dikin ku ev qonaxa dijwar derbas kirin û dest jê bernedan.”

Herwiha Mesrûr Barzanî got: “Mamostayên me tevî ked û xebata xwe, hertim bûne nimûneya xweragiriyê di civaka me de û li gel hemû zehmetiyan jî ji sengerê pîroz ê perwerdeyê derneketin û ev helwest her dem cihê spasî û pêzanînê ye.”

Tê nûkirin..