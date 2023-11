Serokê Giştî yê PWKê: Kurdistan24 destkeftineke hemû Kurd û Kurdistanîyan e

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Giştî yê Partîya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) Mustafa Ozçelîk, bi boneya 8 salîya damezirandina Saziya Kurdistan24ê bo Lêkolîn û Ragihandinê, peyameke pîrozbahiyê arasteyî Rêveberê Giştî yê Sazîya Kurdistan24ê Ehmed Zawîteyî kir.

Mustafa Ozçelîk di peyama xwe de dibêje: “Di van 8 salan da, Dezgeha Kurdistan24ê û Kurdistan24 TVyê, ne bes wek dengê gelê me yê Başûrê Kurdistanê, herwiha wek dengê gelê me yê Bakur, Rojava û Rojhilatê Kurdistanê jî wazîfeyeke neteweyî, niştimanî bicîh anî.”

Peyama Serokê Giştî yê PWKê Mustafa Ozçelîk:

Dezgeha Kurdistan24ê ji bo lêkolînan û ragehandinê û Kurdistan24ê TVyê di meşa ragehandina Kurdistanê da, 8 salên xwe bihurandin.

Di van 8 salan da, Dezgeha Kurdistan24ê û Kurdistan24 TVyê ne bes wek dengê gelê me yê Başûrê Kurdistanê, her weha wek dengê gelê me yê Bakur, Rojava û Rojhilatê Kurdistanê jî wazîfeyeke neteweyî, niştimanî bicîh anî.

Di belavkirina nûçe û zanyarîyên li Kurdistanê û cîhanê da, di amadekirina bernameyên li ser mijarên neteweyî, niştimanî da Kurdistan24 TVyê bi awayekî profesyonelî xebateke birûmet pêk anî.

Kurdistan24 TV destkeftineke hemû Kurd û Kurdistanîyan e.

Bi hêvîya, gelek salên din ên têr û tije û bi hêvîya ku ji bo her perçeyekî Kurdistanê bernameyên taybetir û berfirehtir bêne amade kirin, ez li ser navê xwe û li ser navê hemû rêvebir û endamên partîya me 8 salîya Dezgeha Kurdistan24ê û Kurdistan24 TVyê pîroz dikim, ji cenabê we û ji hemû xebatkar û kedkarên Kurdistan24 TVyê ra serkeftinê dixwazim.

Li gel rêzên xwe

31.10.2023

Mustafa Ozçelîk

Serokê Giştî yê Partîya Welatparêzên Kurdistanê (PWK)