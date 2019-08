Huner çekê bihêz ê li dijî terorê ye

K24 – Navenda Nûçeyan

Huner zimanê giyanê mirov e. Bi riya hunerê, mirov xwe û her tiştê li derdora xwe bi dîtin, deng û tevgerê derdibirîne. Herwiha dikare bi riya wê jî hest û hizrên xwe nîşan bide. Ne merc e huner derbirîna pêwîstiyeke jiyanê be, belkû behre û dahênaneke sirûştî ye di hunava mirov bi xwe de ye, lê li cem her mirovekî ji yê din cuda ye. Nîgarkêşî û şêwekarî jî yek ji wan huneran e, ku şêwekar rûberan di xeyalan de diçîne û bi firçeya xwe bêdengî û derkandinê bi xêz û rengan dinimûne.

Hunermenda Kurd a Efrînê Cîhan Mihemed ku niha koçberî Tirkiyê bûye, ne ji demek e dirêj e pêyên xwe danîne ser riya dahênanê, lê bi gavine çespandî tê de rêwîtiyê dike û bi firçe û rengên xwe hewla gihandina peyama xwe û jina Kurd dide.