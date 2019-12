K24 – Navenda Nûçeyan

Senat a Amerîka projebiryara jenosîda Ermeniyan pejirand.

Li gor wê biryarê Tirkiyê bi jênosîdkirina milyonek û nîv Ermenî tê tometbar kirin.

Ev tawan, a ku her dem Tirkiyê red dike û dibêje, Ermen bi sedema şerê cîhanî yê yekem, di sala 1915 ta 1917 hatine kuştn.

Her îro jî, komîteya karûbarê derve ya kongrêsa Amerîka bi sedema dagîrkirina li Sûriyê û koçberbûna xelkê û taqîkirina sîstema S-400 projebiryara sepandina sizayan liser Tirkiyê hate pejirandin.

Tirkiye yekser rexneyên giran li vê biryarê girt û diyarkir, ku “Pejirandina vê biryarê pêwendiyên Tirkiye û Amerika aloztir dike”.

Serokê Pêwendiyan ê Serokomariya Tirkiye Fahrettin Altun got, ku “Siza û gef dê tu caran me ji armancên me yên ewleyiya neteweyî dûr nexe”.

C.B