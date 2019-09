Çavuşoglu: Piştî wergirtina sîstema S-400, ew dê bihêt bikaranîn

K24- Hewlêr

Wezîrê Derve yê Tirkiyê Mevlut Çavuşoglu da xuyakirin, piştî temambûna radestkirina sîstema S-400, ew wê sîstemê dê bikar bînin.

Çavuşoglu beşdarî bernameya televîzyoneke Tirkiyê bû û da xuyakirin, veguhestin û bicîhkirina sîstemên parastina asîmanî S-400ê berdewam dike. Da xuyakirin, piştî temambûna veguhestin û bicîhkirinê, ew dê vê sîstemê bikarbînin.

Da xuyakirin, derbarê bikaranîna sîstema S-400an de, dudilîya wan nîn e û got, veguhestina vê sîstemê sala 2020 temam dibe. Ji bo ku di sindoqan de rawestîn in, ev mûşek nehatine kirîn. Ji bo bihêzkirina parastina asîmanê xwe kirîn e û proseya radestkirinê çawa temam bibe, ew dê bikar bîn in.