Agir hêviyên cotkarên Rojavayê Kurdistanê şewitand

Ji hêleke din ve hejmareke din ji zeviyan li gundewarê Qamişlo û Amûdê jî şewitîn. Xelkên gundan Bi alavên destpêkî û bi alîkariya agirkujan hewladanên vemirandina agir dikin, lê tevî wilo jî ziyanên pir mezin bûne.

Welatiyê Kurd Ebdilqedir ku 50 Donim genimê wî lê pêş çavên wî şewitîn û nekarînên wan ên vemirandina agir nebûn û tîmên agirkuji jî nekarîn wî agirê gur vemirînin.

Ebdilqadir ji K24ê re got: Demjimêr 1ê nîrvo agir pêket. Em derketin hawarê û li ser rê me dît agir gihîşt Girê Pirê û gur bû, ne kesî karîbû vemirîne û ne kesî karîbû nêzîk bibe. Bayekî xurt hebû û agir gurtir bû û derbasî nava gundan jî bû û derdora me hemû şewitî. Agir tiştek di gund nehîşt. Xwedê bi hawara me ve bê.

Dîndar ku ji gundê Girdêm ye ew jî dibêje: Wek hûn dibînin, Girdê hemû şewitî û agir kete nav malan jî û xelk ji malên xwe derketin û çûn ser gir ta xwe ji agir biparêzin û gelek kes tiştên xwe yên sivik derxistin û li otombîlan siwar bûn ta xwe rizgar bikin. Agir û mij gund bi tememî girt.