Temellî: Serok Barzanî pêşengekî Kurd ê girîng e

Hevserokê HDPê Sezaî Temellî ragihand, Birêz Masûd Barzanî pêşeng û serokekî Kurd ê girîng e û di çarçova siyaseta Tirkiyê û Başûrê Kurdistanê de dixwazin pêwendiyê bi wî re bikin.

Hevserokê HDPê Sezaî Temellî li Hewlêrê ji rojnamevanan re axivî û ragihand, ji zû de me dixwast serdana Herêma Kurdistanê bikin, lê ji ber rewşa Tirkiyê û keşûhawaya siyasî ya neasayî, zehmet bû derfet bê dîtin.

Derbarê armanca serdanê de Temellî da zanîn: Ev serdan ji bo me gelekî girîng e ji ber ku li cîhanê pirsa herî girîng a Rojhilata Navîn e û çareserkirina pirsa Rojhilata Navîn girêdayî bi çareserkirina pirsgirêka Kurd e. Siyaseta Cîhanê îro li Tirkiyê, Başûr û li Rojavayê Kurdistanê diyar dibe.

Herwiha got: Ji bo HDPê hem ji bo çareserkirina pirsgirêkên Tirkiyê û hem ji bo çareserkirina pirsgirêkên Rojhilata Navîn, xwedî berpirsyariyekê ne û ev serdana me berî her tiştî ji bo aştiyê bînin Rojhilata Navîn.

Amaje bi wê yekê kir: Serdana me jî pîrozbahiyê li Birêz Nêçîrvan Barzanî di erkê xwe yê nû wek Serokê Herêma Kurdistanê bikin û serkeftinê ji Parlemana Kurdistanê re bixawzin.

Hevserokê HDPê behsa rola Serok Barzanî kir û got: Birêz Masûd Barzanî pêşeng û serokekî Kurd ê girîng e û di çarçova siyaseta Tirkiyê û Başûrê Kurdistanê de dixwazin pêwendiyê bi wî re bikin. Herwiha dixwazin pêwendiyê bi hemû aliyên siyasî û saziyên vî welatî re danûstandinê bikin.

Li ser pêwendiyên HDP û CHPê got: Hevpeymaniyeke me û CHPê nîn e, em li Tirkiyê têkoşînê bo aştî û demokrasiyê dikin û têkoşîna me bo aştiyê ne tenê di hundirê Tirkiyê de hatiye sînordarkirin. Aştî neyê Rojhikata Navîn, li cîhanê aştî nabe. Gelek aliyên siyasî di wê çarçoveyê de neçar in bi HDPê re tev digerin. Bo çareserkirina pirsgirêkên Tirkiyê divê hemû bi berpirsatî tev bigerin.

Temellî got jî: Em bang li hemû partiyên siyasî yên Parlemana Tirkiyê dikin, hin partî bi erênî bersiva me didin û hin partî naxwazin banga me bibihîsin û li ser şer û dijminahiya Kurd jî rijd in. Pirsa herî girîng jî ew e, divê dijimahiya li hember Kurd bidawî were û heta bi Kurdan re aştiyê pêk neyînin, li Tirkiyê aştî pêk nayê.

Sezaî Temellî ragihand: Birêz Barzanî ji bo Kurdan û ji bo gelan serokekî girîng e, berpirsatiya Birêz Barzanî digire ser milê xwe, hem ji bo Başûrê Kurdistanê û hem ji bo navçeyê dibin sedema karvedanên girîng. Herwiha ji bo çareseriya navçeyê hinek hêviyên me jê hene û em dixwazin hizrên wî werbigirin.

Derbarê pêvajoya aştiyê de Hevserokê HDPê got: Ji bo avakirina aştiyê têdikoşin. Gelê Kurd, partî û siyaseta li Herêma Kurdistanê dizanin aştî çi ye û çawa ye. loma divê têkoşîneke hevbeş bo aştiyê were kirin. Gelê Kurd li ser vê xakê bi hev re dijî, loma gavên bo aştiyê yên li Tirkiyê, dê aştiyê bîne Rojhilata Navîn. Loma em bangî aştiyê dikin.

Herwiha got: Bangên Ocalan bo aştî û çareseriyê hene, lê mixabin hikûmeta Tirkiyê guhê xwe girtiye.