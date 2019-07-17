40 yıldır saçını kesmeyen Hintli

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Hindistan'da yaşayan 63 yaşındaki Sakal Dev Tuddu, 40 senedir saçını yıkamadığını ya da kesmediğini belirtti.

İlahi güçlerin kendisine saçını kesmemesini, içkiyi ve sigarayı bırakmasını söylediğini iddia eden Sakal, bu sebepten dolayı saçını kesmediğini belirtti. Hindistan'daki Bihar eyaletinin Munger bölgesindeki komşularının kendisine saygıdan 'Mahatma Ji' diye hitap ettiğini de söyledi.

Saçını yıkamasa da temiz kalması için beyaz bir örtüyle topladığını belirten Sakal, aksi takdirde saçının yerde sürüklendiğini belirtti.

1 metre 80 santimlik saçını rasta yaparak kontrol eden Sakal, aynı zamanda bir sağlıkçı olduğunu ve evde ilaçlar yaptığını da ifade etti.

31 yıl boyunca orman bölümünde çalışan Sakal Devi eşi, üç erkek üç kız olmak üzere altı çocuğu ve yedi torunuyla birlikte yaşıyor. Sakal, eşinin dağınık saçından şikayetçi olmadığını da dile getirdi.

Dünyanın en uzun saçı ödülünü elinde tutan Asha Mandela isimli kadın, 2018 yılında, 55 yaşındayken 3,4 metrelik saçıyla ödülün sahibi olmuştu. (Kaynak: Webtekno)