125 yıllık paraya rekor fiyat

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ABD'de açık artırmada 125 yıllık 10 sent 1,32 milyon dolara (7,5 milyon lira) alıcı buldu.

CNN'de yer alan habere göre, Chicago'da yapılan açık artırmada ABD'de 1894 yılında sadece 24 adet basıldığı belirtilen 10 sentten biri 1,32 milyon dolara Real Salt Lake futbol kulübünün sahibi ve madeni para koleksiyoncusu Dell Loy Hansen'e satıldı.

Hansen'in ABD'de 1792'den bu yana basılan her madeni paradan bir örneği koleksiyonuna katmaya çalıştığı belirtildi.

2016'da 125 yıllık başka bir madeni para 2 milyon dolara satılmıştı.