ABD Başkonsolosu: Erbil - Bağdat ilişkilerinde ilerleme var

K24 - ERBİL

ABD’nin Erbil Başkosolosu Steve Fagin, Erbil - Bağdat ilişkilerinde önemli ilerleme olduğunu söyledi.

Başkonsolos Steve Fagin öncülüğünde bir heyet bugün Barzan bölgesinde Ölümsüzler Mezarlığı’nı ziyaret etti, ardından basına açıklamalarda bulundu.

Fagin, genel anlamda Kürdistan halkının, özelde de Barzanilerin, eski Irak rejimi döneminde, ne gibi acı ve trajedilerle karşı karşıya kaldığını yakından görmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini sile getirdi.

ABD Başkosolosu, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerde önemli gelişme katedildiğini ve iki taraf arasındaki bütün sorunların yakın zamanda çözüme kavuşmasını umduğunu ifade etti.