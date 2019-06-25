Arap aşiretler: Mesrur Barzani bizim temsilcimiz

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Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan Kürdistani bölgelerde yaşayan Arap aşiretlerin sözcüsü Muzahim Huveyt, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’yi kendilerinin ve diğer farklı kesimlerin temsilcisi olarak gördüklerini söyledi.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan Kürdistani bölgelerde yaşayan Arap aşiretlerin sözcüsü Muzahim Huveyt, yeni kabinede hiçbir bakanlık talep etmediklerini kaydederek, Mesrur Barzani’yi kendi temsilcileri olarak gördüklerini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesi kapsamındaki bölgelerdeki tüm kesimleri temsil ettiğini vurgulayan Huveyt, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı ve Başbakanlığa tecrübeli isimlerin geldiğini ve her iki ismin de tüm farklı kesimlerin haklarını göz önünde bulunduracağını dile getirdi.

KDP’nin Kürdistan Parlamentosu’ndaki grubunun güçlü olmasının kendilerini hakları konusunda güvende hissettirdiğini bildiren Huveyt, “Geçtiğimiz yıllar boyunca Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bizim büyük destekçimiz oldu. Hiçbir farklı kesimi ümitsizliğe düşürmediler. Irak’taki iç sorunlar nedeniyle birçok Arap Kürdistan Bölgesi’ne göç etti. Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan Araplar Bölge Başkanı ve Hükümet Başkanı’nı kendi temsilcisi olarak gördüğü için kabinede özel bir temsilcilerinin olmasına gerek duymuyor” ifadelerini kullandı.

Huveyt, “Kürdistan Bölgesi yönetimi, Kürtlerin büyük lideri Mesud Barzani’nin belirlediği yol üzere sığınmacılara destek olmayı sürdürecektir. Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani, Başkan Mesud Barzani’nin okulunda yetişmiş kişiler ve yeni hükümet bizi en güzel şekilde temsil edecektir” diye konuştu.