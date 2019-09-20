İran'dan uyarı: Gözümüzü kırpmayız

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ve Suudi Arabistan'ın petrol rafinerileri saldırısı sonrası İran’a yönelik suçlamalar hakkında, “Savaş istemiyoruz ama bölgemizi korumak için gözümüzü kırpmayız” dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cevad Zarif, Suudi Arabistan petrol rafinerilerine yapılan saldırılarla ilgili İran'a yönelik suçlamaların uydurma olduğunu belirterek, herhangi bir askeri operasyona karşı hazırlıklı olduklarını yineledi.

Zarif açıklamasında, ''Çok ciddi bir şekilde savaş istemediğimizi açıklıyoruz. Bir askeri çatışma ile uğraşmak istemiyoruz. Ama bölgemizi savunma için gözümüzü kırpmayız'' ifadelerini kullandı.

Herhangi bir askeri çatışmanın çok büyük zayiata neden olacağını belirten Zarif, ABD ve Suudi Arabistan'ı uyardı.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN’DAN İRAN'A SUÇLAMA

Washington ve Riyad yönetimi 14 Eylül'de Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırılar sonrası, İran'ı suçlayarak saldırılarda kullanılan silahların İran'a ait olduğunu ileri sürdü.

İran ise iddiaları reddederken iki ülkenin İran'a karşı olası bir askeri operasyona girişmemesi uyarısında bulunuyor.

TANSİYONU YÜKSELTEN SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Yemen'deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların, Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ismi belirtilmeyen bir ABD'li yetkilinin, “İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğine” yönelik iddialarını, “ABD'li yetkililerin, İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez” sözleriyle reddetmişti.