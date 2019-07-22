PKK şehirlere iniyor!

K24 – DUHOK

PKK’lilerin dağları terk edip Kürdistan Bölgesi’ndeki il ve ilçele ve kasabalara inmeye başladığı belirtiliyor.

Son dönemde, Kürdistan Bölgesi topraklarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile PKK arasında yaşanan çatışmalarda birçok sivil yaşamını yitirmişti. Gözlemciler, PKK’nin şehirlere yönelmesinin Kürdistan Bölgesi için büyük tehlike arz ettiğini ifade ediyor.

K24’e konuşan Duhoklu gazeteci Hamza Reziki, “PKK’nin Kürdistan Bölgesi topraklarında olması büyük bir tehlikedir. Bu daha önce de kanıtlandı. Türkiye’nin savaş uçaklarının bombardımanı neticesinde sınır bölgelerinde yaşayan onlarca sivil yaşamını yitirdi” dedi.

Gazeteci Zinar Tovi ise, son dönemde PKK’nin sınır bölgelerden şehir merkezlerine inmek için çaba gösterdiğini kaydederek, “Tehlike sadece sınır bölgelerindeki köyler için geçerli değil, kentler için de tehlike oluşturuluyor” ifadelerini kullandı.

PKK’nin sivil halkın yaşamının tehlikeye girmesini önemsemediğini vurgulayan Tovi, sivil halkın bu nedenle birçok defa çatışmaların kurbanı olduğunu dile getirdi.

Siyasetçi Bedirhan Zaviteyi de, PKK’nin eylemlerinin Kürdistan Bölgesi idaresi için tehlike arz ettiğini söyleyerek, “PKK, şuan mağaralardan şehir merkezlerine, kasaba ve ilçelere yöneliyor. Türkiye, PKK’yi terör örgütü olarak gördüğü için PKK’nin eylemleri Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki askeri eylemlerine davetiye çıkarıyor” diye konuştu.