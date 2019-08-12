PSG kaldığı yerden

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Son şampiyon PSG, Fransa Ligue 1'in 2019-20 sezonuna Nimes'i 3-0 mağlup ederek başladı.
Fransa Ligue 1'de ilk haftanın kapanış maçında Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes'te Nimes'i konuk etti.
Brezilyalı yıldız Neymar sakatlığından dolayı maç kadrosunda yer almadı.
Mücadelenin 24’üncü dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Edinson Cavani, PSG'yi 1-0 öne geçirdi.
İlk yarı PSG'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda Bernat'ın verdiği pası düzgün bir vuruşla rakip filelere gönderen Kylian Mbappe durumu 2-0'a getirdi.
69’uncu dakikada sahneye çıkan Angel Di Maria, skoru 3-0 yaptı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve PSG mücadeleden 3-0 galip ayrılarak, yeni sezona 3 puanla başladı.
PSG taraftarının açtığı "Defol git Neymar" pankartı ve maç boyunca Brezilyalı golcünün aleyhine yapılan protestolar dikkat çekti.
PSG, ligin ikinci haftasında 18 Ağustos Pazar günü, Fransa Süper Kupa maçında mağlup ettiği Rennes ile deplasmanda karşılaşacak.
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