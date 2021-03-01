Beyaz Saray: Geri adım atmıyoruz

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Kaşıkçı cinayetinin "korkunç bir suç" olduğunu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın söz konusu istihbarat raporunu yayımlamayı "yasal bir zorunluluk" olarak gördüğünü belirtti.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışan kişilere yönelik sert adımlar attıklarını savunan Psaki, bu konuda üst düzey birçok isim de dahil Suudi Arabistanlı 76 kişiye yaptırım getirdiklerini anımsattı.

Psaki, atılan bu adımların, bu tarz bir cinayetin bir daha işlenmesini engelleyeceğine inandıklarını kaydetti.

"YEMEN'DEKİ SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Göreve geldikleri günden bu yana Suudi Arabistan ile ilişkilerini yeniden düzenlediklerinin altını çizen Psaki, "Biz geri adım atmıyoruz. Muhaliflerin ya da gazetecilerin bastırılmasına yönelik adımlara karşı sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Yemen'deki savaşı desteklemiyoruz, bu savaşın bitmesini istiyoruz" diye konuştu.

Psaki, Kaşıkçı cinayeti konusunda daha fazla adım atma haklarının saklı olduğunu bildirerek Muhammed bin Selman'a yönelik bir yaptırım gelmeyeceğinin sinyallerini de verdi. Psaki, "Tarihimizde, Demokrat ve Cumhuriyetçi başkanların yönetimlerinde diplomatik ilişki içinde olduğumuz ülkelerin liderlerine yönelik yaptırım getirilmemiştir" dedi.

"ULUSAL ÇIKAR" SAVUNMASI

Biden'ın seçim döneminde Kaşıkçı cinayetinin faillerinin cezalandırılmasına yönelik verdiği sözün anımsatılması üzerine Psaki, Biden'ın Suudi Arabistan konusunda diplomasi yoluyla gerekli adımları attığını kaydetti.

Psaki, "Suudi Arabistan ile istihbarat paylaşımları, füze saldırıları ve tehditlere karşı savunma gibi önemli ilişkilerimiz var. Biliyorsunuz, küresel diplomasi, gerektiğinde ülkelerden yaptıklarının hesabını sormayı olduğu kadar, ABD'nin ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edilmesini de gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Biden'ın bu konuda kendisine yönelik gelecek eleştirileri beklediğini belirten Psaki, "Biden, ulusal güvenlik ekibinin tavsiyesine göre hareket ediyor ve bunun uzun vadeli çıkarlarımız için doğru yaklaşım olduğunu düşünüyor" şeklinde konuştu.

“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK”

Öte yandan Jen Psaki, İran'ın Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in önerdiği "gayriresmi nükleer anlaşma toplantısı" önerisini reddetmesi sebebiyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Psaki, “Nükleer anlaşmanın taahhütlerine geri dönülmesi için anlamlı bir diplomasi izlemeye devam edeceğiz ve her aşamada ortaklarımızla iletişim halinde kalacağız" yorumunu yaptı.