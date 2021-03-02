Coronavirüs: 4 Avrupa ülkesinde son durum

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İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği Covid-19 verilerinde 12 Ocak'tan sonra ilk kez günlük can kaybı sayısının 200'ün altına indiği görüldü.

Ülkede Covid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı dünden bugüne 192 artışla 69 bin 801'e çıktı.

Bakanlık ayrıca, Katalonya bölgesinde yeni vaka sayısı istatistiklerinde önceden yapılan bir yanlışın düzeltildiğini açıklayarak dün 3 milyon 204 bin 351 olarak verilen toplam vaka sayısını bugün yeni vaka sayılarındaki artışla birlikte 3 milyon 130 bin 184 olarak düzeltti.

Salgına karşı 25 Ekim 2020'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı, özerk yönetimler arasında serbest dolaşım kısıtlaması ve salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina devam ederken ekonomik kaygılardan ve mahkeme kararlarıyla bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde çalışma şartlarıyla ilgili önlemler gevşetiliyor.

Serbest dolaşım kısıtlamalarının 27 Mart-4 Nisan tarihlerindeki Paskalya Bayramı'nda da devam etmesi öngörülüyor.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Covid-19'dan son 24 saatte 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 691 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Salgının başlamasından bu yana Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 16 bin 389'a, vaka sayısı da 805 bin 647'ye çıktı.

Mevcut durumda 1997 Covid-19 hastasının hastanede tedavi gördüğü ülkede, 31 Ekim'den bu yana hastanelerin doluluk oranı en düşüş seviyede bulunuyor.

Portekiz'de, 16 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

İNGİLTERE

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 6 bin 391 Covid-19 vakası tespit edildi, ülkedeki sayı 4 milyon 188 bin 400'e çıktı.

Son 24 saatte 343 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 123 bin 296'ya yükseldi. İngiltere, "Avrupa'da Covid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 20 milyon 478 bin 619'a ulaştı, bunlardan 844 bin 98'ine ikinci doz aşı da uygulandı.

Ülkede 12 bin 748 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor, bunlardan 1806'sı yoğun bakımda bulunuyor.

Covid-19'un daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan bir türünün etkisiyle İngiltere'de vakalar ve buna bağlı olarak ölümler artmıştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka 81 bin 547 ile 29 Aralık'ta, en çok can kaybı da 1820 ile 20 Ocak'ta kaydedilmişti.

Ancak hem 5 Ocak'ta başlayan karantina hem de aşının etkisiyle son haftalarda günlük vakalar 10 binin altına ve can kayıpları da 500'ün altına gerilemişti.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 335 bin 983 testte 17 bin 83 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda vaka sayısı toplam 2 milyon 955 bin 434’e yükseldi.

Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 430 bin 996'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 327'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 343 artarak 98 bin 288'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 10 bin 57 artışla 2 milyon 426 bin 150'ye ulaştı.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 4 milyon 434 bin 131 oldu. Aşılananların 1 milyon 424 bin 677'sinin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.