5 parti ve hareket: Ezidi Kürtlerin ata topraklarına dönüşünü destekliyoruz

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi - Bakur'un (PDK-Bakur), Pelkurd, Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), TEVGER ve Kürdistan Özgürlük Partisi’nden (PAK) ortak açıklama yapıldı.

“Basına yansıdığı gibi, Batman ve Mardin’de, köylerine dönmek isteyen Ezidiler köy koruyucuları ile bölgedeki işbirlikçi güçlerin saldırısına maruz kalmaktadırlar” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Osmanlıdan bu yana iktidarların baskısı altında bulunan, haklarında onlarca ferman çıkartılan Ezidiler, son dönemde de süregiden savaş koşulları ve devletin baskıları nedeniyle tarlalarını, bağ, bahçe ve köylerini terk edip Avrupa’nın değişik ülkelerine göç etmek zorunda bırakıldılar. Yıllarca kendilerine emanet edilen tarlaları süren, bağ ve bahçelerden istifade eden bazı yerli unsurlar, bugün Ezidilerin topraklarına dönmelerini engelliyorlar.”

Açıklamada, “Kürt kültür ve adetlerinin hilafına, insani ve ahlaki değerleri ayaklar altına alarak Ezidilerin mal ve mülklerine el koyan köy korucuları ile yerel işbirlikçi çevreler, mahkemelerin Ezidilerin lehine verdiği kararların hayata geçmemesi için de her yola başvuruyorlar. Bölgedeki devlet kurumları ise Müslüman ve Ezidi Kürtler arasındaki çelişkileri derinleştirmek amacıyla, Ezidilerin mallarına fiilen el koyanların çıkarlarını koruyor, mahkeme kararlarının uygulanması için kılını kımıldatmıyorlar” denildi.

“Köylerine dönmek isteyen Êzidi kardeşlerimiz bugün her zamandan daha fazla yardıma ve dayanışmaya ihtiyaç duyuyorlar” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

“Aşağıda adları yazılı olan biz Kürdistan siyasi parti ve örgütler, bölgede faaliyet yürüten tüm insan hakları örgütlerini, Baroları, siyasi partileri, bölge münevverleri ve milletvekillerini Êzidi Kürt kardeşlerimize yardım etmek ve mevcut haksızlıkları gidermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Ülkemizde yıllardır sürüp giden bu tarihi yaramızın daha derinleşmesine izin vermemeliyiz. Tüm yurtsever ve duyarlı güçler Êzidi kardeşlerimizin haklarını korumak, kendilerini destek olmak amacıyla el ele vererek inisiyatif almalıdırlar.”

Partilerin ortak açıklamasında şunlara dikkat çekildi:

“Kürt milletinin bir parçası olan Êzidi kardeşlerimizin ülkeleri Kürdistan’da güven içinde barınmalarını, yaşamlarını sürdürmelerini ve ulusal ve kültürel varlıklarını korumalarını savunmak ve bunun için mücadele etmek hem ulusal hem de insani ve ahlaki bir görevdir.

Bizler, Êzidi kardeşlerimizin temel hakları ve beklentileri sağlanıncaya kadar mücadele edeceğimizi ve bu sorunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Ezidiler, korkmadan, çekinmeden ata topraklarına özgürce dönebilmelidirler.”