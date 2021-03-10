İngiltere ve İtalya’da coronavirüste son durum

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Ülkede son 24 saatte 190 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 124 bin 987'ye yükseldi.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 22 milyon 809 bin 829'a ulaştı, bunlardan 1 milyon 254 bin 353'üne ikinci doz aşı da uygulandı.

Ülkede 9 bin 435 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken bunlardan 1293'ü yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 361 bin 40 testte 22 bin 409 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece, salgının başlamasının üzerinden geçen bir yılda vaka sayısı 3 milyon 123 bin 368'i buldu.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 487 bin 74'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 827'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 332 artarak 100 bin 811'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 752 artışla 2 milyon 535 bin 483'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 5 milyon 782 bin 615 oldu. Aşılananların 1 milyon 747 bin 516'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Bu arada, Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mario Draghi başkanlığında ilgili bakanlar ve Coronavirüs Bilim-Teknik Kurulu üyelerinin katılımıyla artan vakalar karşısında yeni sıkı tedbirlerin görüşüldüğü bildirildi.