Yaşam

NASA: Dev asteroit Dünya'nın yakınından geçecek

NASA, 21 Mart tarihinde dev bir asteroitin Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya NASA Göktaşı asteroit

HABER MERKEZİ

2021'in en büyük göktaşı Dünya'ya sadece birkaç gün uzaklıkta.

“2001 FO32” adı verilen asteroitin 21 Mart'ta Dünya'nın yakınından geçeceğini duyuran NASA’ya göre göktaşı Dünya'nın yaklaşık 2 milyon kilometre yakınından geçecek.

NASA göktaşının Dünya'ya çarpma riskinin bulunmadığını söyledi.

NASA, 2001 FO32'ın 20 yıl önce keşfedildiğini ve o tarihten beri düzenli olarak izlendiğini belirtti.

Dev asteroitin 440-680 metre genişliğinde ve en az 1 kilometre çapında olduğu ve saatte 124 bin kilometre hızla hareket ettiği ifade edildi.

Dünya'ya en yakın gezegen Venüs ve iki gezegen arasında 38 milyon kilometre bulunuyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  şartlar ve koşullar -  hakkında -  İletişim