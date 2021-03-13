Irak Çin’den 2 milyon doz aşı talep etti

HABER MERKEZİ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Çinli mevkidaşı Covid-19’la ilgili gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Söz konusu görüşmede Sinopharm tarafından geliştirilen aşının temini konusunun de ele alındığı, görüşme sonrası Irak Dışişleri Bakanlığı’nın 2 milyon doz Sinopharm aşısı için Çin’e resmi talepte bulunduğu belirtildi.

Çin’in ise nisan ayında Irak’a aşı göndermeye hazır olduğu bildirildi.

Çin hükümetinin Irak’a hediye ettiği Sinopharm tarafından geliştirilen 50 bin doz Covid-19 aşısı 2 Mart’ta Bağdat’a ulaşmıştı.

Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığının verilerine göre şu ana kadar 13 bin 696 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 759 bin 264 kişinin testi pozitif çıktı.