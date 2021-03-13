İtalya kapanıyor: Yeni bir dalgayla karşı karşıyayız

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Avrupa'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İtalya üçüncü kez kapanıyor.

Fiumicino Havalimanı'ndaki yeni aşı merkezinin açılışında konuşan İtalya Başbakanı Mario Draghi, son bir hafta içinde 150 binden fazla yeni vakanın kayda geçtiğine dikkat çekerek, "Bu rakamlar, ölü sayısının artmasını ve sağlık kuruluşlarının aşırı yük altına girmesini engellemek için bizi tedbirli olmak zorunda bırakıyor" dedi.

Mario Draghi, "Ne yazık ki yeni bir dalga ile karşı karşıyayız" ifadeleriyle ülkede yeniden karantina önlemlerinin uygulanacağını açıkladı.

İtalya hükümetinin yeniden uygulamaya başladığı kapanma önlemleri pazartesi günü yürürlüğe girecek ve 6 Nisan'a kadar uygulanacak.

Bir haftalık insidans değeri 250'nin üzerinde olan bölgeler en sıkı önlemlerin uygulandığı "kırmızı bölgeler" arasında sayılacak. Başkent Roma'nın da dahil olduğu Lazio ve Covid-19’un birinci dalgasından ağır darbe alan Lombardiya da bu bölgeler arasında bulunuyor.

Ülkenin büyük bölümünde okullar, üniversiteler, kafe ve restoranlar yeniden kapanırken, kafe ve restoranlar sadece paket servis verecek. Zaruri olmayan ürünlerin satışı durdurulacak, Paskalya öncesindeki hafta sonunda ise ülke genelinde en yüksek seviye olan "kırmızı" alarm seviyesine geçilecek. Önlemler nedeniyle vatandaşlar sadece zaruri durumlarda evden dışarı çıkabilecek, ziyaretler günde iki kişi ile sınırlandırılacak.

ÜÇÜNCÜ DALGA UYARISI

Öte yandan Gimbe Araştırma Merkezi'nin Başkanı Nino Cartabellotta, perşembe günü yaptığı açıklamada Covid vakalarında son haftalarda gözlenen artışın "üçüncü dalganın başlangıcına" işaret ettiğini söylemişti.

COVID-19 VAKALARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda toplam vaka sayısı 3 milyon 175 bin 807'ye ulaştı. Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 22 Ocak’tan bu yana yeniden 500 bini geçerek 509 bin 317 oldu. Yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 914'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 101 bin 564'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 564 bin 926'ya ulaştı. (Kaynak: DW, AFP)