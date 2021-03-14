Mısır’dan ‘Türkiye’yle normalleşme’ açıklaması

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri yıllar süren gerilimin ardından Ankara ve Kahire arasında yeniden irtibat kurulduğunu onayladı ama diyaloğun henüz sınırlı olduğunu belirtti.

Meclis Dış İlişkiler Komisyonunda konuşan Şukri "Normal diplomatik çerçevenin dışında bir iletişim yok. Eğer Türkiye'den Mısır'ın prensipleri ve hedeflerine uygun gerçek adımlar gelirse ilişkilerin normale dönmesi için temeller atılabilir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomatik görüşmelerin yeniden başladığını duyurmuş ve işbirliğini daha da arttırmak istediklerini açıklamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da irtibatın en üst seviyede değil ama onun hemen bir altında kurulduğunu belirtmişti.

Mısır istihbarat kaynakları Türkiye'nin işbirliğini görüşmek için bir toplantı önerdiğini aktarmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013 yılında bir darbe ile görevden alınmasının ardından donma noktasına gelmişti.

Şukri ayrıca Katar ve Mısır arasındaki ilişkilerin ivme kazanması için Katar'dan olumlu işaretler aldıklarını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 3 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir ziyarette bulunmuş, ülkesi ve Mısır aralarındaki sıcak ilişkileri canlandırmaya çalıştığını söylemişti.