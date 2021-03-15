Juventus’tan açıklama: Ronaldo ayrılıyor mu?

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İtalya'da son dönemde konuşulan en önemli konu, Cristiano Ronaldo'nun geleceğinin ne olacağı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus'ta, Portekizli yıldızın takımdan ayrılacağı gündemde. Hatta ismi Real Madrid başta olmak üzere birçok dünya devi ile anılıyor.

Juventus'un CEO'su Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili spekülasyonların temelsiz olduğunu vurguladı.

Sky Sport İtalya'ya konuşan Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo ile ilgili çıkan haberleri pek umursamadığını söyledi.

“Bu beni güldürüyor. Ronaldo'nun sorgulanabileceğini hiç düşünmemiştim” diyen Fabio Paratici, şunları kaydetti:

“Küçük bir kasabada büyüdüm ve insanların barlarda, en iyi oyuncular olan Michel Platini, Gigi Rivera, Roberto Baggio hakkında konuştuklarını duydum.

Ronaldo beş Ballon d'Or kazandı, kaç tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı bilmiyorum. Çok kupa kazandı ve Juventus'ta o kadar çok gol attı. Onu burada görmek bir ayrıcalık, onu burada bulduğumuz için mutluyuz. Kesinlikle Juventus'un geleceğini temsil ediyor."