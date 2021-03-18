Van’da 15 günlük yasak

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Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün süreyle yasaklandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı” belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

“Yeni tip coronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Van ili coğrafi sınırları içinde 20 Mart'tan geçerli 3 Nisan'da dahil olmak üzere 15 gün süreyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır.”