ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı: Newroz’da Kürdistan’da olamayacağım için üzgünüm

ERBİL (K24)

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood, Newroz’da Kürdistan Bölgesi’nde olmayacağı için üzgün olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Yakın Doğu'dan Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood, Newroz’da Kürdistan Bölgesi’nde olmamanın üzüntüsü içerisinde olduğunu kaydederek, “2 yıl önce sizinle Newroz kutlamaları yapıyordum. Şimdi ise coronavirüs nedeniyle gelemiyorum. Kürdistan Bölgesi’ndeki arkadaşlarımla güzel bir havada zaman geçirme şansını kaçırdım” dedi.

Hood, “Gelecek yıl Erbil, Süleymaniye, Duhok ve diğer bölgelere gelmeyi ve sizlerle Newroz’u kutlamayı ümit ediyorum. Gelecek yıl her şeyin daha iyi olacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

ABD’nin yeni yönetiminin Kürdistan Bölgesi özelinde Irak uzmanlarından oluştuğunu vurgulayan Hood, Erbil ve Bağdat yetkilileriyle iyi ilişkilere sahip olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kürdistan Bölgesi’yle ticari alandaki ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyleyen Hood, “Birlikte daha çok iş yapabiliriz. Ancak daha fazla istikrara ihtiyacımız var. Irak güçleri ve Peşmerge Irak’ın korunması ve DAİŞ tehlikesinin azalması için büyük iş yaptılar. Mustafa Kazimi, Mesrur Barzani ve Neçirvan Barzani ile çok iyi ilişkilerimiz var. Bağdat ve Erbil’in daha erken bir zamanda anlaşmaya varması için iyi bir çaba gösterebiliriz” diye konuştu.