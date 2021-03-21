Çin’e ‘Karasularımızdan çekilin’ çağrısı

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Filipinler Savunma Bakanı DelfinLorenzana, yaptığı açıklamada, Çin'e ait teknelerin varlığının, bölgenin askerileştirilmesine yönelik "açık ve kışkırtıcı" bir eylem olduğunu ifade ederek, egemenlik haklarını savunma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Batı Filipinler Denizi Ulusal Görev Gücü tarafından yapılan açıklamada, 7 Mart'ta Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bir resifin yakınında Çin'e ait 220 teknenin demirlediği kaydedilmişti.

Manila yönetiminin Julian Felipe adını verdiği mercan adaları ülkenin batı şehri Bataraza'ya 324 kilometre mesafede bulunuyor ve Manila bölgenin münhasır ekonomik bölgesi olduğunu ileri sürüyor.

DUTERTE’NİN ÇİN’E OLAN ‘YUMUŞAK’ TUTUMU ELEŞTİRİLİYOR

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte göreve başladığı 2016'dan beri Çin'in bölgedeki tavrına karşı "yumuşak" bir politika yürütmekle eleştiriliyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Duterte, Çin'in karşı çıktığı bu karara acilen uyulmasını Pekin'den istememişti. İki yıl önce Filipinler Devlet Başkanı konu hakkında yaptığı bir açıklamada, "(Çin Devlet Başkanı) Şi balık avlamayı isterse onu kim engelleyebilir?" demişti.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLŞAMAZLIĞI

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takım adalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.