Avrupa Birliği’nden Türkiye kararı

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Avrupa Birliği (AB), özellikle Doğu Akdeniz'de atılmış olan adımların göz ardı edilmediğinin bilinmesini istiyor ve bu sebeple 'pozitif gündem' çerçevesinde hareket edilmesine şans vermek istiyor.

Sonuç bildirisinde istikrarlı ve güvenli bir Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile işbirliğini geliştirmenin AB'nin stratejik çıkarlarına olduğu belirtilerek "Doğu Akdeniz'de yasadışı sondaj faaliyetlerinin devam ettirilmemesini ve Yunanistan ile Türkiye arasında ikili görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Türkiye'nin önümüzdeki 3 aylık süre içerisinde atacağı adımlara bakılacağının altı çizilirken daha detaylı ve esaslı kararların Haziran zirvesinde alınacağı kaydedildi.

HAZİRAN ZİRVESİNE KADAR DEĞERLENDİRİLME DEVAM EDİLECEK

Türkiye'nin önümüzdeki 3 aylık süre içerisinde atacağı adımlara bakılacağının altı çizilirken daha detaylı ve esaslı kararların Haziran zirvesinde alınacağı kaydedildi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN MODERNİZASYONU BAŞLAYABİLİR

Ayrıca Gümrük Birliği anlaşmasında da bir güncelleme fikrine yeşil ışık yakıldı. Bu çerçevede zorlukları aşmak için Komisyon'a Türkiye ile görüşmelere başlama talimat verildi.

Avrupa Konseyi de bu görüşmelere paralel olarak Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için kendi çalışmalarını yürütecek.

İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLECEĞİ DİĞER ALANLAR

Ayrıca geliştirilecek işbirlikleri listesinde kamu sağlığı, Covid-19, iklim krizi, terörle mücadele ve bölgesel konular da olacak.

Bunların yanı sıra Türkiye'deki 4 milyon Suriyeli göçmene finansal yardım sağlamanın yollarını araması için Avrupa Komisyonu'na talimat verildi.

Bildiride Türkiye'ye şu çağrılar yapıldı:

“Uluslararası hukukun tek taraflı ihlalinden ve provokasyonlardan kaçınılmalı.

Temel haklar ve hukukun üstünlüğü meseleleri ana endişe kaynağı olmaya devam ediyor

Siyasi partileri, medyayı hedef alan yaklaşımlarla birlikte son dönemde atılan adımlar ve alınan kararlar insan hakları konusunda ciddi bir gerilemeye işaret ettiği gibi aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve kadın hakları alanındaki sorumluluklarına ters düşüyor. Bu alanlardaki diyalog AB-Türkiye ilişkilerinin vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor.

Türkiye'den Libya, Suriye ve Güney Kafkaslardaki krizlere bölgesel çözümlere olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz.”