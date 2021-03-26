Başbakan açıkladı: Covid-19 aşıları Kürdistan Bölgesi’ne ulaştı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 43 bin 800 doz AstraZeneca aşısının Kürdistan Bölgesi’ne ulaştığını belirtti.

Başbakan, “Bugün Bağdat'tan grup bazlı planımıza göre uygulanacak olan 43.800 doz AstraZeneca aşısının geldiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

Başbakan, “Tedarikçilerden doğrudan daha fazla Covid-19 aşısı edinmeye yönelik çabalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İngiltere'den Irak'ın başkenti Bağdat'a gönderilen 336 bin doz AstraZeneca aşısından Kürdistan Bölgesi'nin payının bugün Erbil'e gönderileceği açıklanmıştı.

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, aşıların bugün Kürdistan Bölgesi ve illere dağıtılacağını kaydederek, vatandaşlardan aşı olmak için isimlerini yazdırmalarını istemişti.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr ise K24’e yaptığı açıklamada, milyonlarca doz aşının Irak’a gelmesini beklediklerini belirtmişti.

Kürdistan Bölgesi’nde de Irak’ta olduğu gibi vakalarda artış yaşandığını kaydeden Bedr, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirlediği nüfusun yüzde 20’sinin aşılanması oranını geçmek istediklerini ifade etmişti.