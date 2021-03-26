Van Gogh'un tablosu 13,1 milyon euroya satıldı

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Euronews’te yer alan habere göre, Hollandalı ressam Van Gogh'un "Montmartre'da Bir Sokak Manzarası" adlı tablosunun 5 ile 8 milyon Euro arasında alıcı bulması bekleniyordu.

Nihai teklif fiyatı 11 milyon 250 bin euro olan esere, kimliği açıklanmayan alıcısı tarafından ek ücretler de verilecek.

Ek ücretlerle birlikte tablonun değeri 13,1 milyon euroyu bulacak.

Hollandalı ressamın 1886-87 yıllarında kardeşi Theo ile yaşadığı dönemde yaptığı resim, 1920'de Fransız bir aile tarafından satın alındığından beri sergilenmedi.

Tablo, 25 Mart'ta Sotheby's'in Paris, New York, Hong Kong ve Londra'daki ekipleri tarafından açık artırmayla satışa çıkarıldı.

2017 yılında Van Gogh'un 1889 tarihli bir tablosu New York'taki Christie's Müzayede Evinin düzenlediği açık artırmada 81 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Van Gogh 1888'de güney Fransa'daki Provence bölgesinde kısa süre yaşadıktan sonra Temmuz 1890'da Paris yakınlarındaki Auvers-sur-Oise'da 37 yaşındayken hayatını kaybetti.