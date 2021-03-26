Robert Koch Enstitüsü: Üçüncü dalga çok kötü sonuçlar doğurabilir

HABER MERKEZİ

Robert Koch Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Lothar Wieler yaptığı açıklamada, Almanya'daki mevcut Covid-19 dalgasının ilk ikisinden daha kötü olabileceğine dair net sinyaller olduğuna işaret etti.

Bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Wieler, "İnsanlar Paskalya günlerinde teması azaltıp kurallara uyarsa üçüncü dalga en azından hafifletilebilir" dedi.

Almanya’da Covid-19 salgınında son 24 saatte 21 bin 573 yeni vaka tespit edildi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 183 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 75 bin 623'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 573 artışla 2 milyon 734 bin 753'e yükseldi.

Ülkede 8 milyon 250 bin kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 3 milyon 750 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.