Sağlık

İngiltere’de aşı krizi: 7 kişi kan pıhtılaşması sonucu öldü

İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısı olan 7 kişinin kan pıhtılaşması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
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İngiltere'de Covid-19 aşısı krizi devam ediyor
İngiltere'de Covid-19 aşısı krizi devam ediyor
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HABER MERKEZİ

İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısı olan 7 kişi kan pıhtılaşması sonucu hayatını kaybetti.

Ülkede Oxford-AstraZeneca aşısı olan 18,1 milyon kişinin 30'unda kan pıhtısı gelişti. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamaya göre, bu 30 kişiden 7'si hayatını kaybetti.

MHRA'ya göre, şu anda kan pıhtıları ile Oxford-AstraZeneca aşısı arasında bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadı.

Ölümler ve aşı arasında bir bağ olup olmadığı veya vakaların tesadüfi gelişip gelişmediğini belirlemek için araştırmalar devam ediyor.

BAZI ÜLKELER AŞI KULLANIMINI DURDURMUŞTU

Ülkede, 9 Aralık-21 Mart arasında 15,8 milyon ilk, 2,2 milyon da ikinci doz Oxford-AstraZeneca aşısı uygulandı.

Bazı Avrupa ülkeleri, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.

 

 

 

 

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