Politika

Uluslararası Koalisyon: Davet üzerine Irak’tayız

Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, Irak hükümetinin daveti üzerine bu ülkede bulunduklarını belirterek, “Uluslararası Koalisyon’unun bu ülkedeki misyonu, terör örgütü DAİŞ’le mücadele” dedi.
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Uluslararası Koalisyon güçleri
Uluslararası Koalisyon güçleri
Irak Uluslararası Koalisyon Irak açıklama

ERBİL (K24)

Irak resmi haber ajansına konuşan Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, Irak’taki faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Irak hükümetinin daveti üzerine bu ülkede bulunduklarını belirten Albay Wayne Marotto “Uluslararası Koalisyon, Irak’ın egemenliğine tam saygı duyarak faaliyet göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Albay Wayne Marotto,”Irak ve Suriye’de belirlenen alanlarda ortak misyonumuz aracılığıyla hem Irak güvenlik güçleri ile hem de Peşmerge Güçleri ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz” dedi.

DAİŞ’le mücadeleye devam ettiklerini belirten Uluslararası Koalisyon Sözcüsü, yürüttükleri operasyonların bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik olduğunu kaydetti.

 

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