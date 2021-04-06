Barcelona son dakikada 3 puanı aldı
HABER MERKEZİ
La Liga'nın 29’uncu haftasında Barcelona, Valladolid'i konuk etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 79’uncu dakikasında Valladolid'den Oscar Plano, direkt kırmızı kart gördü.
Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran Barcelona, 90’ıncı dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 3 puanın sahibi oldu.
Katalan takımı, puanını 65'e çıkararak, lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi.
Ligin zirvesinde Atletico Madrid'in 66, Barcelona'nın 65 ve Real Madrid'in 63 puanı bulunuyor.
La Liga'nın 30’uncu haftasında, 10 Aralık'ta Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.