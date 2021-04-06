Spor

Barcelona son dakikada 3 puanı aldı

Barcelona, Real Valladolid karşısında son dakikada bulduğu golle El Clasico öncesi hanesine kritik bir üç puanı yazdırdı.
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Barcelona ve Real Valladolid karşısı
Barcelona ve Real Valladolid karşısı
avrupa Barcelona İspanya Valladolid La Liga

HABER MERKEZİ

La Liga'nın 29’uncu haftasında Barcelona, Valladolid'i konuk etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 79’uncu dakikasında Valladolid'den Oscar Plano, direkt kırmızı kart gördü.

Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran Barcelona, 90’ıncı dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 3 puanın sahibi oldu.

Katalan takımı, puanını 65'e çıkararak, lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi.

Ligin zirvesinde Atletico Madrid'in 66, Barcelona'nın 65 ve Real Madrid'in 63 puanı bulunuyor.

La Liga'nın 30’uncu haftasında, 10 Aralık'ta Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.

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