KUPA 2: Roma ve ManU tur kapısını araladı

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Hollanda Ligi lideri Ajax, İtalya Ligi'nde ilk dört mücadelesi veren Roma'yı konuk etti. Ev sahibi ekip 39’uncu dakikada Davy Klaassen'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 53’ücü dakikada Dusan Tadic, Ajax adına bir penaltıdan yararlanamadı.

57'de ise kalecinin büyük hatasında Lorenzo Pellegrini, serbest vuruştan ağları havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi. Maçta son sözü ise 87'de Ibanez söyledi. Şık bir gole imza atan Ibanez, Roma'nın 2-1'lik galibiyetini ilan etti.

MANCHESTER UNITED AVANTAJI KAPTI

Ajax-Roma maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek Granada-Manchester United arasındaki ilk maçta Manchester United güldü.

Manchester United'ı tur için avantajlı hale getiren golleri 31'de Marcus Rashford ve 90+1'de penaltıdan Bruno Fernandes attı.

Manchester United'da Maguire, Luke Shaw ve Scott McTominay cezalı duruma düşerken, maçta başka gol olmadı ve konuk ekip tur için avantajı elde etti.

Öte yandan Arsenal, konuk ettiği Slavia Prag ile 1-1 berabere kalırken, Villarreal,deplasmanda Dinamo Zagreb'i Gerard Moreno'nun penaltı golüyle mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu iki eşleşmenin galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.